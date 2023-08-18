Ожидаемое уныние. Днепр-1 - Славия 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" сыграл ответный матч квалификации Лиги Европы против "Славии".
После поражения 0:3 в первом матче днепрянам нужно было атаковать и забивать, и в концовке первого тайма Рубчинскому удался отличный удар метров с 28-ти – на силу и под штангу.
Впрочем, почти сразу после перерыва "Славия" сравняла. Юречку вывели один на один, он забил. Судья сначала гол отменил из-за офсайда, однако после консультации с ВАР взятие ворот все-таки засчитал – 1:1.
На большее команды не наиграли и матч так и закончился вничью, которая дальше по турниру провела пражан.
Первый матч: 0:3.
Голы: Рубчинский 45+1 — Юречка 53
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