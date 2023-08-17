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Мало игры, много эмоций. Динамо - Арис 2:1, 6:5 пен. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Мало игры, много эмоций. Динамо - Арис 2:1, 6:5 пен. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское "Динамо" провело ответный матч квалификации Лиги конференций против "Ариса".

После выездного поражения 0:1 киевляне плохо начали и ответный матч, пропустив первыми.

Правда тут "Динамо" перехватило инициативу, смогло забить дважды и перевело игру в овертайм, а затем уже и в серию пенальти, где удача сопутствовала Бущану и команде Луческу.

Затем были эмоции, очередные провокации от греческих болельщиков и небольшая потасовка между игроками.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзооре.

"Динамо" (Киев, Украина) - "Арис" (Салоники, Греция) 2:1, 6:5 пен. (первый матч - 0:1)

Голы: Волошин 45, Караваев 85 - Джурасек 39

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В статье: Динамо (Киев) Арис (Салоники)
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