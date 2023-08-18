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Динамо должно было вылететь. ВСУ уничтожили роту фанатов из рф. Верес продает место в команде. ВИДЕО

Видео
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А также разбираем пары ЛЕ и ЛК

Динамо должно было вылететь. ВСУ уничтожили роту фанатов из рф. Верес продает место в команде. ВИДЕО

Getty Images/Global Images Ukraine

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Давно не было. Но мы вернулись! Почему Динамо не должно было проходить Арис в Лиге Конференций и лишь отсрочило вылет? С кем будут играть украинские команды в квалификациях Лиги Европы и Лиги Конференций? Как купить место в клубе УПЛ? Собрал главные новости в свежем выпуске.

00:00 О чем мы говорим?

00:18 Вылет - единственный шанс на изменения в Динамо! Ищем позитив

04:49 С кем и когда будут играть Заря, Динамо и Днепр-1 в следующих раундах?

06:03 500к за место в команде! ЧТО?

09:25 ВСУ уничтожили роту российских фанатов-оккупантов

11:46 Днепр-1 признали свои ошибки: Красников ушел из команды!

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Комментарии (1)
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vlotko (Броди)
18.08.2023 в 17:32
Що за оглядач? Лейтмотивом його тиради є: " Динамо мало вилетіти від греків і Динамо вилетить від Бишекташа ". Можливо так і буде, всі поступово будуть відходити, вже 14 країн Європи припинило свої виступи у єврокубках. Та нехай радується , що є такі клуби, які просуваються далі і він, шановний оракул, має має можливість у своїх аналізах їх виступів заробити собі на хліб.
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