Разборки новичков. ЛНЗ - Полесье 1:2. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура УПЛ сошлись два новичка Лиги, которые еще в прошлом сезоне играли в Первой лиге – ЛНЗ принимал "Полесье".

Житомирская команда выглядела получше, и закономерно одержала победу, хотя концовка матча выдалась нервной.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ЛНЗ - "Полесье" 1:2

Голы: Шестаков 88 - Ариэлсон 51, Пеньков 82 (автогол)

Удаление: Шаповал 53