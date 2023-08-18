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Разборки новичков. ЛНЗ - Полесье 1:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Разборки новичков. ЛНЗ - Полесье 1:2. Видео голов и обзор матча

instagram.com/fcpolissya

Новина українською

В матче 4-го тура УПЛ сошлись два новичка Лиги, которые еще в прошлом сезоне играли в Первой лиге – ЛНЗ принимал "Полесье".

Житомирская команда выглядела получше, и закономерно одержала победу, хотя концовка матча выдалась нервной.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

ЛНЗ - "Полесье" 1:2

Голы: Шестаков 88 - Ариэлсон 51, Пеньков 82 (автогол)

Удаление: Шаповал 53

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В статье: Полесье (Житомир) ЛНЗ (Черкассы)
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