Разборки новичков. ЛНЗ - Полесье 1:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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В матче 4-го тура УПЛ сошлись два новичка Лиги, которые еще в прошлом сезоне играли в Первой лиге – ЛНЗ принимал "Полесье".
Житомирская команда выглядела получше, и закономерно одержала победу, хотя концовка матча выдалась нервной.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Шестаков 88 - Ариэлсон 51, Пеньков 82 (автогол)
Удаление: Шаповал 53
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