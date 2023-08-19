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Пытались, но не смогли. Заря — Александрия 0:0. Видеообзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Пытались, но не смогли. Заря — Александрия 0:0. Видеообзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

В матче 4-го тура УПЛ "Заря" мерялась силами с "Александрией".

Команда Ротаня выглядела получше, создала несколько интересных моментов, но так и не забила. Как итог – нулевая ничья 0:0.

Видеообзор матча доступен на нашем сайте.

"Заря" — "Александрия" 0:0

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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