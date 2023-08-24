Раздвоение личности. Динамо - Бешикташ 2:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
fcdynamo.com
Киевское "Динамо" проиграло первый матч плей-офф раунда Лиги конференций турецкому "Бешикташу".
Ощущения от матч остались двойственные – киевляне время от времени неплохо играли на атаку, но при этом защита выглядела просто ужасно.
В итоге, 2:3 в пользу стамбульского клуба и ответный матч в Турции сохраняет интригу.
Голы: Шапаренко 60, Волошин 66 - Абубакар 40 (пен.), Колли 64, Зайнутдинов 90+5
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