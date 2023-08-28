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Жаркий поединок без голов. Оболонь — Кривбасс 0:0. Видеообзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Жаркий поединок без голов. Оболонь — Кривбасс 0:0. Видеообзор матча

instagram.com/fckryvbas

Новина українською

Календарь 5-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Оболонь" принимала "Кривбасс".

Поединок выдался не самым зрелищным – команды хоть и старались, но забить хотя бы раз так и не смогли. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Оболонь" — "Кривбасс" 0:0

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Оболонь (Киев)
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