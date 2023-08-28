Жаркий поединок без голов. Оболонь — Кривбасс 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
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Календарь 5-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Оболонь" принимала "Кривбасс".
Поединок выдался не самым зрелищным – команды хоть и старались, но забить хотя бы раз так и не смогли. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
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