Жаркий поединок без голов. Оболонь — Кривбасс 0:0. Видеообзор матча

Календарь 5-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Оболонь" принимала "Кривбасс".

Поединок выдался не самым зрелищным – команды хоть и старались, но забить хотя бы раз так и не смогли. О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.