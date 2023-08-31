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Без эмоций и надежд. Бешикташ - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Без эмоций и надежд. Бешикташ - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча

fcdynamo.com

Новина українською

Киевское «Динамо» после поражения в первом матче проиграло и второй поединок квалификации Лиги конференций «Бешикташу».

Киевляне пропустили во втором тайме, в то время как забить так и не смогли.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Бешикташ" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:0 (общий счет - 4:2)

Гол: Абубакар 52

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В статье: Бешикташ (Стамбул) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
31.08.2023 в 23:50
хороший урок -сделаем выводы -будем больше тренероватся и так каждый год --куда вы лезете клоуны--сидите в УПЛ и не рыпайтесь
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