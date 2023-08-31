Без эмоций и надежд. Бешикташ - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча

Киевское «Динамо» после поражения в первом матче проиграло и второй поединок квалификации Лиги конференций «Бешикташу».

Киевляне пропустили во втором тайме, в то время как забить так и не смогли.

О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.

"Бешикташ" (Стамбул, Турция) - "Динамо" (Киев, Украина) 1:0 (общий счет - 4:2)

Гол: Абубакар 52