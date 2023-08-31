Без эмоций и надежд. Бешикташ - Динамо 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Киевское «Динамо» после поражения в первом матче проиграло и второй поединок квалификации Лиги конференций «Бешикташу».
Киевляне пропустили во втором тайме, в то время как забить так и не смогли.
О том, как это было, смотрите в данном видеообзоре.
Гол: Абубакар 52
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
31.08.2023 в 23:50
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