Почти не считается. Заря — Славия 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
zarya-lugansk.com
Луганская "Заря" после поражения 0:2 в первом матче смогла в ответном поединке дать бой чешской Славии.
Луганчане забили дважды в первом тайме, однако не смогли удержать этот счет и пропустили в самой концовке. 2:1 и 2:3 по сумме двух матчей – "Заря" опускается в группу Лиги конференций.
Голы: Алефиренко 32, Антюх 40 — Юрасек 83
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