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Почти не считается. Заря — Славия 2:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Почти не считается. Заря — Славия 2:1. Видео голов и обзор матча

zarya-lugansk.com

Новина українською

Луганская "Заря" после поражения 0:2 в первом матче смогла в ответном поединке дать бой чешской Славии.

Луганчане забили дважды в первом тайме, однако не смогли удержать этот счет и пропустили в самой концовке. 2:1 и 2:3 по сумме двух матчей – "Заря" опускается в группу Лиги конференций.

"Заря" — "Славия" 2:1

Голы: Алефиренко 32, Антюх 40 — Юрасек 83

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В статье: Заря (Луганск) Славия (Прага)
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