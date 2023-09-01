Почти не считается. Заря — Славия 2:1. Видео голов и обзор матча

Луганская "Заря" после поражения 0:2 в первом матче смогла в ответном поединке дать бой чешской Славии.

Луганчане забили дважды в первом тайме, однако не смогли удержать этот счет и пропустили в самой концовке. 2:1 и 2:3 по сумме двух матчей – "Заря" опускается в группу Лиги конференций.

"Заря" — "Славия" 2:1

Голы: Алефиренко 32, Антюх 40 — Юрасек 83