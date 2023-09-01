Яремчук перешел в Валенсию! Провал Динамо. Группа Шахтера в Лиге чемпионов. ВИДЕО

Еще один украинец отправился в Ла Лигу! Яремчук перешел в Валенсию, чтобы снова стать топом, что его там ждет? Почему Шахтер должен выйти из своей группы Лиги Чемпионов, а Динамо снова провалилось, но теперь еще и вообще вылетело из еврокубов? Разбираем главные новости пятницы.

00:00 О чем мы говорим?

00:19 Что ждет Романа Яремчука в Валенсии?

03:45 Шахтер получил ХОРОШУЮ группу в ЛЧ

05:23 Динамо переживает ДЕНЬ (СУРКА) / разбор оправданий Луческу

09:11 АНТИрекорд Днепра-1 и ИНТЕРЕСНАЯ группа Зари в Лиге Конференций

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