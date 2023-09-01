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Яремчук перешел в Валенсию! Провал Динамо. Группа Шахтера в Лиге чемпионов. ВИДЕО

Видео
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Яремчук перешел в Валенсию! Провал Динамо. Группа Шахтера в Лиге чемпионов. ВИДЕО

Фото: twitter.com/valenciacf/Автор - невідомий

Новина українською

Еще один украинец отправился в Ла Лигу! Яремчук перешел в Валенсию, чтобы снова стать топом, что его там ждет? Почему Шахтер должен выйти из своей группы Лиги Чемпионов, а Динамо снова провалилось, но теперь еще и вообще вылетело из еврокубов? Разбираем главные новости пятницы.

  • 00:00 О чем мы говорим?
  • 00:19 Что ждет Романа Яремчука в Валенсии?
  • 03:45 Шахтер получил ХОРОШУЮ группу в ЛЧ
  • 05:23 Динамо переживает ДЕНЬ (СУРКА) / разбор оправданий Луческу
  • 09:11 АНТИрекорд Днепра-1 и ИНТЕРЕСНАЯ группа Зари в Лиге Конференций

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