Яремчук перешел в Валенсию! Провал Динамо. Группа Шахтера в Лиге чемпионов. ВИДЕО
А также соперники Зари в ЛК
Фото: twitter.com/valenciacf/Автор - невідомий
Еще один украинец отправился в Ла Лигу! Яремчук перешел в Валенсию, чтобы снова стать топом, что его там ждет? Почему Шахтер должен выйти из своей группы Лиги Чемпионов, а Динамо снова провалилось, но теперь еще и вообще вылетело из еврокубов? Разбираем главные новости пятницы.
- 00:00 О чем мы говорим?
- 00:19 Что ждет Романа Яремчука в Валенсии?
- 03:45 Шахтер получил ХОРОШУЮ группу в ЛЧ
- 05:23 Динамо переживает ДЕНЬ (СУРКА) / разбор оправданий Луческу
- 09:11 АНТИрекорд Днепра-1 и ИНТЕРЕСНАЯ группа Зари в Лиге Конференций
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