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Разнообразие и веселье. Верес — Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор матча

Разнообразие и веселье. Верес — Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча

instagram.com/veres.club

Новина українською

Календарь 6-го тура УПЛ открывался матчем пятницы, в котором "Верес" принимал "Черноморец".

Игра получилась интересной – с удалениями, пенальти и закончилась победой хозяев.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Верес" — "Черноморец" 3:1

Голы: Яго 35 (пен), С. Шарай 45+3, В. Шарай 70 — Путря 24 (пен)

Удаление: Салюк 10

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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно)
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