Разнообразие и веселье. Верес — Черноморец 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
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Календарь 6-го тура УПЛ открывался матчем пятницы, в котором "Верес" принимал "Черноморец".
Игра получилась интересной – с удалениями, пенальти и закончилась победой хозяев.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Яго 35 (пен), С. Шарай 45+3, В. Шарай 70 — Путря 24 (пен)
Удаление: Салюк 10
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