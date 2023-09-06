Динамо без Сидорчука, сборная без Шапаренко, суд над Коломойским и срач в Днепре-1. ВИДЕО
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fcdynamo.com
Вы верите в то, что Динамо продает своих лидеров? Мне трудно, но это факт - Сидорчук перешел в бельгийский Вестерло! Важная потеря сборной перед матчами с Англией и Италией - Шапаренко не будет играть. В Днепре-1 снова скандал: кто прав?
- 00:00 О чем этот выпуск футбольных новостей?
- 00:24 Сидорчук заслужил поиграть в Европе!
- 04:31 "Кучер - футбольное несчастье" / вредный срач в Днепре-1
- 08:29 Коломойского могут посадить за мошенничество?
- 09:52 Как Динамо потеряло аж ТРЕХ лидеров раздевалки
- 12:32 Шапаренко пролетает мимо сборной Украины
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