Динамо без Сидорчука, сборная без Шапаренко, суд над Коломойским и срач в Днепре-1. ВИДЕО

Вы верите в то, что Динамо продает своих лидеров? Мне трудно, но это факт - Сидорчук перешел в бельгийский Вестерло! Важная потеря сборной перед матчами с Англией и Италией - Шапаренко не будет играть. В Днепре-1 снова скандал: кто прав?

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