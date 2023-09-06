  1. UA-Футбол ⚽
  2. Видео
  3. Динамо без Сидорчука, сборная без Шапаренко, суд над Коломойским и срач в Днепре-1. ВИДЕО
В тренде

Динамо без Сидорчука, сборная без Шапаренко, суд над Коломойским и срач в Днепре-1. ВИДЕО

Видео
(1 голосов)

Обсуждение всех футбольных новостей

Динамо без Сидорчука, сборная без Шапаренко, суд над Коломойским и срач в Днепре-1. ВИДЕО

fcdynamo.com

Новина українською

Вы верите в то, что Динамо продает своих лидеров? Мне трудно, но это факт - Сидорчук перешел в бельгийский Вестерло! Важная потеря сборной перед матчами с Англией и Италией - Шапаренко не будет играть. В Днепре-1 снова скандал: кто прав?

  • 00:00 О чем этот выпуск футбольных новостей?
  • 00:24 Сидорчук заслужил поиграть в Европе!
  • 04:31 "Кучер - футбольное несчастье" / вредный срач в Днепре-1
  • 08:29 Коломойского могут посадить за мошенничество?
  • 09:52 Как Динамо потеряло аж ТРЕХ лидеров раздевалки
  • 12:32 Шапаренко пролетает мимо сборной Украины

Спасибо, что смотришь!

По теме
yellow-arrow
С невероятным попаданием в девятку. Карпаты – Эпицентр 2:0. Видео голов и обзор матча
yellow-arrow
Второе дыхание Скрипника. Ворскла - Александрия 1:0. Обзор матча и видео гола
yellow-arrow
Без проблем для горняков. Минай - Шахтер 1:4. Обзор матча и видео голов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде