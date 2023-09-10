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"Все хорошо, но…". Как оценивать ничью сборной Украины против Англии? ВИДЕО

Видео
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"Все хорошо, но…". Как оценивать ничью сборной Украины против Англии? ВИДЕО

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Сыграть в квалификации к Евро-2024 против сборной Англии и забрать себе ничью 1:1 – это прекрасный результат работы штаба Сергея Реброва в Национальной команде, впрочем, не стоит переоценивать нашу сборную Украины, ведь это лишь один матч и стоит адекватно оценивать наши шансы в матче против сборной Италии уже 12-го сентября. Как оценивать ничью против англичан и уровень нашей сборной? Разбираемся в видео.

  • 00:00 Ничья – топ-результат сборной Реброва
  • 00:19 Как мы забрали очки у сборной Англии?
  • 05:06 Ситуация в Группе С квалификации на Евро-2024
  • 06:10 Не обманывайтесь результатом! Мы пока не ТОП
  • 09:45 Когда будет розыгрыш футболки сборной Украины?

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В статье: Украина отбор на Евро-2024
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