"Все хорошо, но…". Как оценивать ничью сборной Украины против Англии? ВИДЕО
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Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Сыграть в квалификации к Евро-2024 против сборной Англии и забрать себе ничью 1:1 – это прекрасный результат работы штаба Сергея Реброва в Национальной команде, впрочем, не стоит переоценивать нашу сборную Украины, ведь это лишь один матч и стоит адекватно оценивать наши шансы в матче против сборной Италии уже 12-го сентября. Как оценивать ничью против англичан и уровень нашей сборной? Разбираемся в видео.
- 00:00 Ничья – топ-результат сборной Реброва
- 00:19 Как мы забрали очки у сборной Англии?
- 05:06 Ситуация в Группе С квалификации на Евро-2024
- 06:10 Не обманывайтесь результатом! Мы пока не ТОП
- 09:45 Когда будет розыгрыш футболки сборной Украины?
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