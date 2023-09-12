Италия - Украина 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины в Милане играет матч отбора Евро-2024 против Италии.
Хозяева забили уже на 12-й минуте после того, как Судаков банально поскользнулся на фланге и привез обострение в штрафную.
На 28-й итальянцы забили и второй после суматохи и рикошетов в нашей штрафной. Фраттези оформил дубль - после консультации с ВАР судья гол засчитал.
Впрочем, гол Ярмоленко в концовке тайма подарил нам надежду на второй тайм.
Италия – Украина 2:1
Голы: Фраттези (12, 28) - Ярмоленко (41)
Первый гол Фраттези:
Второй гол Фраттези:
Гол Ярмоленко:
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