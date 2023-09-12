Италия - Украина 2:1. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Сборная Украины в Милане играет матч отбора Евро-2024 против Италии.

Хозяева забили уже на 12-й минуте после того, как Судаков банально поскользнулся на фланге и привез обострение в штрафную.

На 28-й итальянцы забили и второй после суматохи и рикошетов в нашей штрафной. Фраттези оформил дубль - после консультации с ВАР судья гол засчитал.

Впрочем, гол Ярмоленко в концовке тайма подарил нам надежду на второй тайм.

Италия – Украина 2:1

Голы: Фраттези (12, 28) - Ярмоленко (41)

Первый гол Фраттези:

Второй гол Фраттези:

Гол Ярмоленко: