Италия - Украина 2:1. Видео голов и обзор матча

Сборная Украины в Милане сыграла матч отбора Евро-2024 против Италии. Хозяева забили уже на 12-й минуте после того, как Судаков банально поскользнулся на фланге и привез обострение в штрафную. На 28-й итальянцы забили и второй после суматохи и рикошетов в нашей штрафной. Фраттези оформил дубль - после консультации с ВАР судья гол засчитал. Впрочем, гол Ярмоленко в концовке 45-минутки подарил нам надежду на второй тайм.

Тем не менее, после перерыва к голу была ближе... Италия. Счет на табло не изменился.

Италия – Украина 2:1

Голы: Фраттези (12, 28) - Ярмоленко (41)