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Италия - Украина 2:1. Видео голов и обзор матча

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(1 голосов)

Видеообзор поединка

Италия - Украина 2:1. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сборная Украины в Милане сыграла матч отбора Евро-2024 против Италии. Хозяева забили уже на 12-й минуте после того, как Судаков банально поскользнулся на фланге и привез обострение в штрафную. На 28-й итальянцы забили и второй после суматохи и рикошетов в нашей штрафной. Фраттези оформил дубль - после консультации с ВАР судья гол засчитал. Впрочем, гол Ярмоленко в концовке 45-минутки подарил нам надежду на второй тайм.

Тем не менее, после перерыва к голу была ближе... Италия. Счет на табло не изменился.

Италия – Украина 2:1

Голы: Фраттези (12, 28) - Ярмоленко (41)

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В статье: Украина Италия
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
12.09.2023 в 23:44
это они сыграли на 150% --я же писал этого мало а сыграли на 50%
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