Италия - Украина 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Украины в Милане сыграла матч отбора Евро-2024 против Италии. Хозяева забили уже на 12-й минуте после того, как Судаков банально поскользнулся на фланге и привез обострение в штрафную. На 28-й итальянцы забили и второй после суматохи и рикошетов в нашей штрафной. Фраттези оформил дубль - после консультации с ВАР судья гол засчитал. Впрочем, гол Ярмоленко в концовке 45-минутки подарил нам надежду на второй тайм.
Тем не менее, после перерыва к голу была ближе... Италия. Счет на табло не изменился.
Италия – Украина 2:1
Голы: Фраттези (12, 28) - Ярмоленко (41)
Популярное сейчас
- Италия – Украина. АУДИО онлайн трансляция отбора на ЕВРО 2024
- Ювентус интересуется лидером Шахтера
- Путин назвал условие для диалога с Украиной
- "Все хорошо, но…". Как оценивать ничью сборной Украины против Англии? ВИДЕО
- Бывшая девушка звезды МЮ показала фото результатов побоев от футболиста. ФОТО
- Серхио Агуеро порвал с эфектной моделью после ее измены в ночном клубе. ФОТО