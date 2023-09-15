Борячук постарался с пенальти. Металлист 1925 — Заря 2:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
instagram.com/metalist1925_kh
7-й тур УПЛ открылся матчем, в котором "Металлист 1925" принимал "Зарю".
Поединок, особенно в первом тайме, получился интересным и сложился в пользу хозяев, который забили решающий гол с пенальти.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Дмитренко 6, Борячук 29 (п) — Герреро 17
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