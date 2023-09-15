Борячук постарался с пенальти. Металлист 1925 — Заря 2:1. Видео голов и обзор матча

7-й тур УПЛ открылся матчем, в котором "Металлист 1925" принимал "Зарю".

Поединок, особенно в первом тайме, получился интересным и сложился в пользу хозяев, который забили решающий гол с пенальти.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист 1925" — "Заря" 2:1

Голы: Дмитренко 6, Борячук 29 (п) — Герреро 17