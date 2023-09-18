Разница в классе решает. Динамо – Ворскла 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fcdynamo.com
Календарь 7-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Динамо" принимало "Ворсклу".
Киевляне играли сами и давали иногда поиграть сопернику. И все-таки класс был на стороне киевлян, которые и оформили уверенную победу.
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О том, как э то было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Волошин 5, Бенито 83
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.09.2023 в 20:44
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