Разница в классе решает. Динамо – Ворскла 2:0. Видео голов и обзор матча

Календарь 7-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Динамо" принимало "Ворсклу".

Киевляне играли сами и давали иногда поиграть сопернику. И все-таки класс был на стороне киевлян, которые и оформили уверенную победу.

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О том, как э то было, смотрите в нашем видеообзоре.

“Динамо” Киев – “Ворскла” Полтава 2:0

Голы: Волошин 5, Бенито 83