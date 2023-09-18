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Разница в классе решает. Динамо – Ворскла 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Разница в классе решает. Динамо – Ворскла 2:0. Видео голов и обзор матча

fcdynamo.com

Новина українською

Календарь 7-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Динамо" принимало "Ворсклу".

Киевляне играли сами и давали иногда поиграть сопернику. И все-таки класс был на стороне киевлян, которые и оформили уверенную победу.

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О том, как э то было, смотрите в нашем видеообзоре.

“Динамо” Киев – “Ворскла” Полтава 2:0

Голы: Волошин 5, Бенито 83

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В статье: Ворскла (Полтава) Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
18.09.2023 в 20:44
за счёт чего Ворскла могла отыграться с ДК так говорил Скрипник за игру Ворскла--ЧО
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