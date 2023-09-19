Шахтер – Порту 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Ну, как так можно играть в защите, ну ё@аный по голове, ну?Короче бодаться с Антверпеном за Лигу Европы и больше ничего. А тут можно даже не расстраиваться, расслабить булки и смотреть, как Барса во все щели е@ёт бельгийских шлемазлов.