Шахтер – Порту 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" стартовал в группе ЛЧ с условно домашнего матча против "Порту" в Гамбурге.
Старт поединка выдался жарким.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Португальцы начали явно лучше и забили уже на 8-й минуте. Впрочем, одна из первых толковых атак "горняков" также завершилась голом, но спустя пару минут "Порту" снова вышел вперед.
На 29-й минуте "Порту" оформил третий гол, положение "Шахтера" стало критическим.
Шахтер – Порту 1:3
Голы: Келси (13) – Галену (8, 15), Тареми (29)
Первый гол Галену:
Гол Келси:
Второй гол Галену:
Гол Тареми:
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Обострение в Нагорном Карабахе. Минобороны Азербайджана заявило о начале "антитеррористических мероприятий"
- Милан - Ньюкасл: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Герой против Шахтера закончил на футбольных задворках, а затем стал рэпером. История падения Джексона Мартинеса
- Футзальный разгром по пути к ЧМ. Бельгия – Украина 2:10. Видео голов и обзор матча
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО
Новости по теме
- 00:02 Зарубежные Сержиу Консейсау: Не стоит недооценивать Шахтер. Они очень мотивированы
- 23:06 Зарубежные "Толкового форварда нет, лидера нет, защита дырявая", - Сабо предсказывает провал Шахтеру в матче с Порту
- 21:42 Зарубежные Хорошо ли вы помните противостояния Шахтера с португальскими командами? Квиз от UA-Футбол
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
19.09.2023 в 23:06
Ответить
0
-1
alex.belogubko (одесса)
19.09.2023 в 23:03
Ответить
0
0
Бapceлиниyc
19.09.2023 в 22:58
Ответить
0
-1
terber (ternopil)
19.09.2023 в 23:16
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
19.09.2023 в 22:50
Ответить
+1
-1
megrivan (Курячі Лози)
19.09.2023 в 22:54
Ответить
0
0
vlotko (Броди)
19.09.2023 в 22:49
Ответить
0
-1
APPLE 888 (Nant)
19.09.2023 в 22:49
Ответить
0
-1
megrivan (Курячі Лози)
19.09.2023 в 22:49
Ответить
+1
0
George_D (Харьков)
19.09.2023 в 23:05
Ответить
0
0
APPLE 888 (Nant)
19.09.2023 в 22:42
Ответить
0
0
Іван С (Луцьк)
19.09.2023 в 22:39
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн