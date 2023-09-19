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Шахтер – Порту 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Шахтер – Порту 1:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" стартовал в группе ЛЧ с условно домашнего матча против "Порту" в Гамбурге.

Старт поединка выдался жарким.

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Португальцы начали явно лучше и забили уже на 8-й минуте. Впрочем, одна из первых толковых атак "горняков" также завершилась голом, но спустя пару минут "Порту" снова вышел вперед.

На 29-й минуте "Порту" оформил третий гол, положение "Шахтера" стало критическим.

Шахтер – Порту 1:3

Голы: Келси (13) – Галену (8, 15), Тареми (29)

Первый гол Галену:

Гол Келси:

Второй гол Галену:

Гол Тареми:

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В статье: Шахтер (Донецк) Порту
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Комментарии (12)
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oda1979 (Запорожье)
19.09.2023 в 23:06
Кроты-нешахтеры привыкли все за бабки и админресурсом получать. Теперь выгребайте
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0
-1
alex.belogubko (одесса)
19.09.2023 в 23:03
всё понятно ШД все одели не те бутсы -Судак одел правую на левую а левую на правую --смотрите лучше МС-Цервена Звезда --после 1 тайма МС проигрывает --но это всё временно они набьют им--там случайный гол
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0
0
avatar
Бapceлиниyc
19.09.2023 в 22:58
Ну, как так можно играть в защите, ну ё@аный по голове, ну? Короче бодаться с Антверпеном за Лигу Европы и больше ничего. А тут можно даже не расстраиваться, расслабить булки и смотреть, как Барса во все щели е@ёт бельгийских шлемазлов.
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0
-1
terber (ternopil)
19.09.2023 в 23:16
лашара вболівай за наших,чити вже зрадник обіс.рався і дивишся свою барсу))
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0
0
vlotko (Броди)
19.09.2023 в 22:50
Я очікую що буде далі. Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та. Гоголь оцінив теперішню гру ШД..
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+1
-1
megrivan (Курячі Лози)
19.09.2023 в 22:54
Може, не Гоголь, а Павло Тичина? "Дим-димок від машин, мов дівочі літа. Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та."
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0
0
vlotko (Броди)
19.09.2023 в 22:49
Я очікую що буде далі. Не той тепер Миргород, Хорол-річка не та. Гоголь оцінив теперішню гру ШД.
Ответить
0
-1
APPLE 888 (Nant)
19.09.2023 в 22:49
З Йовічевичем такого б не було. Тренер Голландець, явно не рівень Шахтаря та ЛЧ. На перший домашній матч, настрій і концентрація повинні бути на 1000%!!!! Тим паче, захист Порто не ідеальний.
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0
-1
megrivan (Курячі Лози)
19.09.2023 в 22:49
Степаненко напрошується на другу жовту або пряму червону.
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+1
0
George_D (Харьков)
19.09.2023 в 23:05
Він такий усе життя. Його вже не переробиш.
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0
0
APPLE 888 (Nant)
19.09.2023 в 22:42
Леувен забув, що гра в ЛЧ а не УПЛ. Захисту не має!!! Лемкін дибіл, нульовий, якого обходять як на велику. З такою грою 4 місце!!! Гри не має. 1-3 за перші 30 хв, позорище!!!
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0
0
Іван С (Луцьк)
19.09.2023 в 22:39
Керівництву не подобалась гра при Йовічєвічі. А гра при Леувені, мабуть, подобається.
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0
0

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