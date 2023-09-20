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Футзал. Отбор ЧМ-2024. Украина - Польша 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Видео
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Видеообзор поединка

Футзал. Отбор ЧМ-2024. Украина - Польша 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

фото из свободных источников

Новина українською

20 сентября в рамках второго тура Элитного раунда Европейской квалификации чемпионата мира-2024 сборная Украины по футзалу провела номинально домашнем матче против сборной Польши.

Победа в этой игре позволит подопечным Александра Косенко укрепить свое лидирующее положение в группе "В". Впрочем, хорошо начав, наша команда затем пропустила три гола и проиграла игру.

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Вашему вниманию видео голов и обзор матча.

Украина – Польша 2:3

Голы: Корсун (11), Педяш (13) – Крезиль (13), Каневский (20), Марек (34)

Гол Корсуна:

Гол Педяша:

Гол Крезиля:

Гол Каневского:

Гол Марека:

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В статье: сборная Украины по футзалу сборная Польши по футзалу
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