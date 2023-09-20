Футзал. Отбор ЧМ-2024. Украина - Польша 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
фото из свободных источников
20 сентября в рамках второго тура Элитного раунда Европейской квалификации чемпионата мира-2024 сборная Украины по футзалу провела номинально домашнем матче против сборной Польши.
Победа в этой игре позволит подопечным Александра Косенко укрепить свое лидирующее положение в группе "В". Впрочем, хорошо начав, наша команда затем пропустила три гола и проиграла игру.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча.
Украина – Польша 2:3
Голы: Корсун (11), Педяш (13) – Крезиль (13), Каневский (20), Марек (34)
Гол Корсуна:
Гол Педяша:
Гол Крезиля:
Гол Каневского:
Гол Марека:
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