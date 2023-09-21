Ребров посетил тренировку Динамо и пообщался с Луческу. ВИДЕО
Сергей Станиславович посетил тренировку киевлян
fcdynamo.com
"Динамо" продолжает подготовку к матчу 8-го тура УПЛ против ЛНЗ.
Сегодня киевляне провели очередную тренировку, которую посетил главный тренер
Сергей Станиславович понаблюдал за процессом и пообщался с наставником "Динамо" Мирчей Луческу.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:ФК Динамо
Популярное сейчас
- Моуринью: Я буду повторять это до своего последнего дня на посту тренера Ромы - мы не проиграли в финале Лиги Европы Севилье
- Суркис готов оплатить лечение Милевскому, но тот отказывается. Алиев в видеобращении рассказал о ситуации
- СБУ и ВМС этой ночью нанесли масштабный удар по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму
- Новичок против бывалого. ЛНЗ - Рух 2:1. Обзор матча и видео голов
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жены Месси и Бускетса похвастались идеальными формами во время занятий в спортзале. ФОТО
Новости по теме
- 23:44 Украинские Григорчук с большим отрывом: рейтинг тренеров УПЛ, которые провели наибольшее количество матчей с нынешним клубом
- 02:17 Прогнозы на футбол Динамо Киев - Ворскла. Анонс и прогноз на матч УПЛ на 18.09.2023
- 20:45 Украинские "Есть игроки, которых я сформировал в Динамо", - Луческу рассказал, кого сегодня следует бояться итальянцам
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн