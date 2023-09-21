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Ребров посетил тренировку Динамо и пообщался с Луческу. ВИДЕО

Видео
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Сергей Станиславович посетил тренировку киевлян

Ребров посетил тренировку Динамо и пообщался с Луческу. ВИДЕО

fcdynamo.com

Новина українською

"Динамо" продолжает подготовку к матчу 8-го тура УПЛ против ЛНЗ.

Сегодня киевляне провели очередную тренировку, которую посетил главный тренер сборной Украины Сергей Ребров.

Сергей Станиславович понаблюдал за процессом и пообщался с наставником "Динамо" Мирчей Луческу.

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В статье: Мирча Луческу Украина Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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