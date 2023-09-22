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Неожиданно. Заря - Гент 1:1. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Неожиданно. Заря - Гент 1:1. Видео голов и обзор матча

фото из соцсетей

Новина українською

Луганская "Заря" сыграла свой условной домашний матч 1-го тура Лиги конференций против "Гента".

Матч прошел хоть и при некотором преимуществе бельгийцев, но оказался равным и закончился вничью 1:1. Команды обменялись голами в середине второго тайма, хоть и имели больше моментов у чужих ворот.

В концовке матча "Гент" наседал, но "Заря" все-таки отбилась.

"Заря" - "Гент" 1:1

Голы: Герреро (70) – Куйперс (67)

Обзор матча:

Гол Куйперса:

Гол Герреро:

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В статье: Заря (Луганск) Гент
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