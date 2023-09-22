Неожиданно. Заря - Гент 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
фото из соцсетей
Луганская "Заря" сыграла свой условной домашний матч 1-го тура Лиги конференций против "Гента".
Матч прошел хоть и при некотором преимуществе бельгийцев, но оказался равным и закончился вничью 1:1. Команды обменялись голами в середине второго тайма, хоть и имели больше моментов у чужих ворот.
В концовке матча "Гент" наседал, но "Заря" все-таки отбилась.
Голы: Герреро (70) – Куйперс (67)
Обзор матча:
Гол Куйперса:
Гол Герреро:
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