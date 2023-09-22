Били-били, не забили. Оболонь - Верес 0:0. Видеообзор матча
Видеообзор поединка
nkveres.com
Календарь 8-го тура УПЛ открывался матчем, в котором "Оболонь" принимала "Верес".
Несмотря на итоговый результат, команды создали приличное количество моментов, которые, впрочем, так и не реализовали.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
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