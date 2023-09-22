Без слов. Александрия — Черноморец 1:5. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
В матче 8-го тура УПЛ "Черноморец" Романа Григорчука на выезде просто уничтожил "Александрию" Руслана Ротаня.
К перерыву счет был 4:0 в пользу "моряков", а после перерыва, когда игра была сделана, команды обменялись голами.
1:5. Было очень весело, но не для Руслана Петровича.
Голы: Кравченко 72 — Ермаков 11, Штогрин 18, Кузик 30, Бойчук 45+2, Хадида 77
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