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Без слов. Александрия — Черноморец 1:5. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

Без слов. Александрия — Черноморец 1:5. Видео голов и обзор матча

Новина українською

В матче 8-го тура УПЛ "Черноморец" Романа Григорчука на выезде просто уничтожил "Александрию" Руслана Ротаня.

К перерыву счет был 4:0 в пользу "моряков", а после перерыва, когда игра была сделана, команды обменялись голами.

1:5. Было очень весело, но не для Руслана Петровича.

"Александрия" — "Черноморец" 1:5

Голы: Кравченко 72 — Ермаков 11, Штогрин 18, Кузик 30, Бойчук 45+2, Хадида 77

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В статье: Руслан Ротань ФК Александрия
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