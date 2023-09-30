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Первый матч Трубина "на ноль". Бенфика - Порту 1:0. Видео гола и обзор матча

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Видеообзор поединка

Первый матч Трубина "на ноль". Бенфика - Порту 1:0. Видео гола и обзор матча

фото из соцсетей

Новина українською

В рамках 7-го тура чемпионата Португалии "Бенфика" украинского кипера Анатолия Трубина принимала "Порту".

Матч получился интересным, и несмотря на удаление гостей еще в первом тайме, украинцу время от времени пришлось работать.

О том, как прошел матч, смотрите в нашем видеообзоре.

"Бенфика" - "Порту" 1:0

Гол: Ди Мария, 68

Удаление: Кардозу, 19 (Порту)

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В статье: Бенфика (Лиссабон) Порту Анатолий Трубин
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