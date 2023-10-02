И снова вопросы к судейству. Днепр-1 - Металлист 1925 1:0. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
scdnipro1.com.ua
Календарь 8-го тура УПЛ закрывал матч понедельника, в котором "Днепр-1" принимал "Металлист 1925".
Игра, несмотря на один забитый гол, выдалась довольно интересной. У харьковчан было больше моментов, которые они не реализовали, а вот днепряне свой гол забили и смогли отстоять результат.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Гол: Богдан Леднев 56
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LEVgcUqs (Чернігів)
02.10.2023 в 20:19
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