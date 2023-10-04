Антверпен - Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча (обновляется)

"Шахтер" начал выездной матч 2-го тура Лиги чемпиона против "Антверпена" просто катастрофически – уже на 3-й минуте Ракицкий завозился у своей штрафной, был накрыт, после чего Муя реализовал свой шанс.

На 33-й минуте все стало совсем плохо. Хозяева в три паса от вратаря прошли все поле, вывели в зону Баликвишу (защита "Шахтера" провалила создание офсайда), который и переиграл Ризныка.

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Второй тайм "горняки" начали активно и один мяч отыграли, хороший пас Азарова, удар в каркас, суматоха, неуверенная игра вратаря и гол Сикана.

Антверпен – Шахтер 2:3

Голы: Муя (3), Баликвиша (33) - Сикан (48, 76), Ракицкий (71)

Гол Муи:

Гол Баликвиши:

Первый гол Сикана:

Гол Ракицкого:

Второй гол Сикана: