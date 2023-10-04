Веселая игра, странная игра. Антверпен - Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
"Шахтер" начал выездной матч 2-го тура Лиги чемпиона против "Антверпена" просто катастрофически – уже на 3-й минуте Ракицкий завозился у своей штрафной, был накрыт, после чего Муя реализовал свой шанс.
На 33-й минуте все стало совсем плохо. Хозяева в три паса от вратаря прошли все поле, вывели в зону Баликвишу (защита "Шахтера" провалила создание офсайда), который и переиграл Ризныка.
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Второй тайм "горняки" начали активно и один мяч отыграли, хороший пас Азарова, удар в каркас, суматоха, неуверенная игра вратаря и гол Сикана.
Уже в компенсированное время Степаненко привез пенальти после отскока мяча в руку, но Алдервейрелд не справился с нервами и пробил мимо.
2:3. Впечатляющий камбэк "Шахтера" при откровенно странной игре обеих команд.
Голы: Муя (3), Баликвиша (33) - Сикан (48, 76), Ракицкий (71)
Обзор матча:
Гол Муи:
Гол Баликвиши:
Первый гол Сикана:
Гол Ракицкого:
Второй гол Сикана:
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