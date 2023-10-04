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Веселая игра, странная игра. Антверпен - Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча

Видео
Обновлено
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Веселая игра, странная игра. Антверпен - Шахтер 2:3. Видео голов и обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" начал выездной матч 2-го тура Лиги чемпиона против "Антверпена" просто катастрофически – уже на 3-й минуте Ракицкий завозился у своей штрафной, был накрыт, после чего Муя реализовал свой шанс.

На 33-й минуте все стало совсем плохо. Хозяева в три паса от вратаря прошли все поле, вывели в зону Баликвишу (защита "Шахтера" провалила создание офсайда), который и переиграл Ризныка.

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Второй тайм "горняки" начали активно и один мяч отыграли, хороший пас Азарова, удар в каркас, суматоха, неуверенная игра вратаря и гол Сикана.

Уже в компенсированное время Степаненко привез пенальти после отскока мяча в руку, но Алдервейрелд не справился с нервами и пробил мимо.

2:3. Впечатляющий камбэк "Шахтера" при откровенно странной игре обеих команд.

Антверпен – Шахтер 2:3

Голы: Муя (3), Баликвиша (33) - Сикан (48, 76), Ракицкий (71)

Обзор матча:

Гол Муи:

Гол Баликвиши:

Первый гол Сикана:

Гол Ракицкого:

Второй гол Сикана:

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В статье: Шахтер (Донецк) Антверпен
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Комментарии (5)
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jnp49 (ОДЕССА)
04.10.2023 в 21:51
В решті решт - все обійшлося. Дякуємо гірникам за перемогу. Молодці хлопці - ХАРАКТЕР Є!!!
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0
0
alex.belogubko (одесса)
04.10.2023 в 20:28
лучше это не смотреть и дело не в тренере а в тупых игроках --позор можно выключать
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0
-2
Kaiso Vegas
04.10.2023 в 20:36
У гравців немає дісципліни - на 99% тренерський косяк
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+1
0
avatar
scorpius (Ck)
04.10.2023 в 22:30
Ну как, выключил?
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0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.10.2023 в 22:53
он на штогрина любовался)))
0
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