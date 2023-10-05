Брейдаблик - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
Fótbolti.net - Haukur Gunnarsson
Луганская "Заря" сыграла выездной матч 2-го тура Лиги конференций с исландским "Брейдабликом".
Первый тайм в целом выдался ровным, но лугачнане нашли свой шанс и забили после углового – Горбач головой вколотил в сетку.
"Брейдаблик" - "Заря" 0:1
Гол: Горбач (35)
Гол Горбача:
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