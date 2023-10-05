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Брейдаблик - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Видео
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Видеообзор поединка

Брейдаблик - Заря 0:1. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Fótbolti.net - Haukur Gunnarsson

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Луганская "Заря" сыграла выездной матч 2-го тура Лиги конференций с исландским "Брейдабликом".

Первый тайм в целом выдался ровным, но лугачнане нашли свой шанс и забили после углового – Горбач головой вколотил в сетку.

"Брейдаблик" - "Заря" 0:1

Гол: Горбач (35)

Гол Горбача:

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В статье: Заря (Луганск) Брейдаблик
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