В УПЛ новый лидер. Полесье - Динамо 3:2. Видео голов и обзор матча

10-й тур УПЛ стартовал с матча, в котором сразу же громыхнула сенсация – "Полесье" на своем поле обыграло "Динамо" и (пока что ситуативно) возглавило турнирную таблицу.

Матч получился импульсивным – с дублем Буяльского, удалениями и традиционными ошибками "Динамо" в обороне.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" – "Динамо" 3:2

Голы: Крушинский 15, Будковский 62, Козак 70 – Буяльский 4, Буяльский (пен.) 50

Удаления: Морозко 57 (две желтых) - Караваев 90+1 (прямая красная за грубую игру)