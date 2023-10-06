В УПЛ новый лидер. Полесье - Динамо 3:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
polissyafc.com
10-й тур УПЛ стартовал с матча, в котором сразу же громыхнула сенсация – "Полесье" на своем поле обыграло "Динамо" и (пока что ситуативно) возглавило турнирную таблицу.
Матч получился импульсивным – с дублем Буяльского, удалениями и традиционными ошибками "Динамо" в обороне.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Крушинский 15, Будковский 62, Козак 70 – Буяльский 4, Буяльский (пен.) 50
Удаления: Морозко 57 (две желтых) - Караваев 90+1 (прямая красная за грубую игру)
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