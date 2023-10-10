"Угомонитесь журналюги!" Футболисты Динамо нарушили комендантский час / Расследование УП
Одни вляпались в скандал, другие его подогревают
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Одни вляпались в скандал, другие его подогревают - украинские молодые футболисты "проявили" себя за пределами футбольного поля. Игроки Динамо U-19 нарушили комендантский час - они засветились в новом расследовании журналиста Украинской правды Михаила Ткача! Что?
00:00 Всем привет! Рассказываю суть истории
07:32 Игрок Горняк-Спорта наехал на журналистов
Спасибо, что смотришь!
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