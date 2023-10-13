Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва накануне матча с Северной Македонией
Пресс-конференция наставника сборной Украины
Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол
Сегодня, 13 октября, в 17.30 состоится пресс-конференция наставника сборной Украины Сергея Реброва накануне матча отборочного цикла Евро-2024 против Северной Македонии. Матч Украина - Северная Македония состоится 14 октября в 16.00.
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