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Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва накануне матча с Северной Македонией

Видео
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Пресс-конференция наставника сборной Украины

Онлайн-трансляция пресс-конференции Сергея Реброва накануне матча с Северной Македонией

Фото - Оксана Васильєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 13 октября, в 17.30 состоится пресс-конференция наставника сборной Украины Сергея Реброва накануне матча отборочного цикла Евро-2024 против Северной Македонии. Матч Украина - Северная Македония состоится 14 октября в 16.00.

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В статье: Сергей Ребров сборная Украины
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