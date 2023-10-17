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Мальта - Украина 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Видео
(1 голосов)

Видеообзор поединка

Мальта - Украина 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

instagram.com/maltafa1900

Новина українською

Сборная Украины категорически плохо начала матч отбора еывро-2024 против Мальты.

Уже на 14-й минуте Мбонг убежал от Матвиенко и пробил Трубина, который откровенно не спас.

Мальта – Украина 1:0

Гол: Мбонг (14)

Гол Мбонга:

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В статье: Украина Мальта
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