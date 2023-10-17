Мальта - Украина 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
instagram.com/maltafa1900
Сборная Украины категорически плохо начала матч отбора еывро-2024 против Мальты.
Уже на 14-й минуте Мбонг убежал от Матвиенко и пробил Трубина, который откровенно не спас.
Мальта – Украина 1:0
Гол: Мбонг (14)
Гол Мбонга:
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