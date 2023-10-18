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Первый гол Мудрика, вечная проблема сборной, ситуация в группе на Евро-2024 / Мальта 1:3 Украина

Видео
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Матч сборной Украины против сборной Мальты получился сверхсложным

Первый гол Мудрика, вечная проблема сборной, ситуация в группе на Евро-2024 / Мальта 1:3 Украина

Фото: УАФ/Автор - Павло Кубанов

Новина українською

Матч сборной Украины против сборной Мальты получился сверхсложным. В первом тайме команда Сергея Реброва даже умудрилась первой пропустить! Курьезные голы, пенальти и дебютный гол Михаила Мудрика за национальную команду - ЧТО ЭТО БЫЛО? Разбираем в видео.

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