Первый гол Мудрика, вечная проблема сборной, ситуация в группе на Евро-2024 / Мальта 1:3 Украина
Матч сборной Украины против сборной Мальты получился сверхсложным
Фото: УАФ/Автор - Павло Кубанов
Матч сборной Украины против сборной Мальты получился сверхсложным. В первом тайме команда Сергея Реброва даже умудрилась первой пропустить! Курьезные голы, пенальти и дебютный гол Михаила Мудрика за национальную команду - ЧТО ЭТО БЫЛО? Разбираем в видео.
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