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Голевая феерия в пользу луганчан. Оболонь – Заря 2:4. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Голевая феерия в пользу луганчан. Оболонь – Заря 2:4. Видео голов и обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

Новина українською

Программу 11-го тура УПЛ открывал матч, в котором "Оболонь" принимала "Зарю".

Матч выдался на редкость интересным и с шестью забитыми голами.

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Первый тайм окончился со счетом 2:2, а вот после перерыва лучше были уже луганчане.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Оболонь" – "Заря" 2:4

Голы: Суханов 20, Суханов 28 (пен.) – Герреро 5, Герреро 38, Батагов 74, Антюх 88 (пен.)

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В статье: Заря (Луганск) Оболонь (Киев)
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