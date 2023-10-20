Голевая феерия в пользу луганчан. Оболонь – Заря 2:4. Видео голов и обзор матча

Программу 11-го тура УПЛ открывал матч, в котором "Оболонь" принимала "Зарю".

Матч выдался на редкость интересным и с шестью забитыми голами.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Первый тайм окончился со счетом 2:2, а вот после перерыва лучше были уже луганчане.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Оболонь" – "Заря" 2:4

Голы: Суханов 20, Суханов 28 (пен.) – Герреро 5, Герреро 38, Батагов 74, Антюх 88 (пен.)