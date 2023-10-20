Голевая феерия в пользу луганчан. Оболонь – Заря 2:4. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
Программу 11-го тура УПЛ открывал матч, в котором "Оболонь" принимала "Зарю".
Матч выдался на редкость интересным и с шестью забитыми голами.
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Первый тайм окончился со счетом 2:2, а вот после перерыва лучше были уже луганчане.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Суханов 20, Суханов 28 (пен.) – Герреро 5, Герреро 38, Батагов 74, Антюх 88 (пен.)
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