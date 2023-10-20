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Лидер подтвердил свой статус. Металлист 1925 - Кривбасс 1:3. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Лидер подтвердил свой статус. Металлист 1925 - Кривбасс 1:3. Видео голов и обзор матча

fckryvbas.com

Новина українською

В рамках 11-го тура УПЛ "Металлист 1925" принимал лидера таблицы – "Кривбасс".

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Лидер подтвердил свой хоть и довольно неожиданный, но высокий статус.

Криворожцы обыграли харьковчан со счетом 3:1, и о том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Металлист 1925" — "Кривбасс" 1:3

Голы: Вачиберадзе 39 — Задерака 3, Кожушко 32, Задерака 68

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Металлист 1925 (Харьков)
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