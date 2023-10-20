Лидер подтвердил свой статус. Металлист 1925 - Кривбасс 1:3. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
fckryvbas.com
В рамках 11-го тура УПЛ "Металлист 1925" принимал лидера таблицы – "Кривбасс".
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Лидер подтвердил свой хоть и довольно неожиданный, но высокий статус.
Криворожцы обыграли харьковчан со счетом 3:1, и о том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Вачиберадзе 39 — Задерака 3, Кожушко 32, Задерака 68
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