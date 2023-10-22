Команда Калитвинцева поднимается на вторую строчку в УПЛ. Ворскла - Полесье 0:3. Видео голов и обзор матча и обзор матча

0:3, совсем неприличный счет для "Ворсклы", на который полтавчане, наверное, не наиграли. Тем не менее, "Полесье" реализовало свои моменты, доказало свое качество как командной игры, так и индивидуального мастерства, выжав три гола из не самого, казалось, насыщенного поединка.

Команда Калитвинцева вновь поднимается на вторую строчку в таблице, наступая на пятки "Кривбассу".

Единственный негатив для житомирян из этого матча - травма Ариелсона. В остальном же, для "Полесья" все продолжает складываться наилучшим образом, при этом, не сказать что не по игре.

11-й тур УПЛ, сезон 2023/24

22 октября, Полтава, стадион "Ворскла" имени Бутовского

Судья: Ярослав Козык (Мукачево)

"Ворскла" (Полтава) - "Полесье" (Житомир) 0:2

Голы: Кушниренко (36, пен.), Макуана (55), Шастал (90+1)