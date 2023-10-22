Второе подряд поражение подопечных Луческу. Динамо - Днепр-1. Видео гола и обзор матча

"Днепр-1" побеждает в четвертом туре подряд, и снова не пропускает. Команда Юрия Максимова уже обошла "Динамо" в турнирной таблице благодаря своей серии. А Киев проигрывает уже во втором туре подряд. Без Андрея Ярмоленко перспективы "Динамо" в ближайших турах выглядят неопределенными.

Украинская Премьер-лига, 11-й тур. Киев, "Динамо В. Лобановского"

"Динамо" Киев - "Днепр-1" 0:1

Гол: Гуцуляк 13