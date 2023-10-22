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Второе подряд поражение подопечных Луческу. Динамо - Днепр-1. Видео гола и обзор матча

Видео
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Динамо проигрывает на своем поле

Второе подряд поражение подопечных Луческу. Динамо - Днепр-1. Видео гола и обзор матча

Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" побеждает в четвертом туре подряд, и снова не пропускает. Команда Юрия Максимова уже обошла "Динамо" в турнирной таблице благодаря своей серии. А Киев проигрывает уже во втором туре подряд. Без Андрея Ярмоленко перспективы "Динамо" в ближайших турах выглядят неопределенными.

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Украинская Премьер-лига, 11-й тур. Киев, "Динамо В. Лобановского"

"Динамо" Киев - "Днепр-1" 0:1

Гол: Гуцуляк 13

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В статье: Динамо (Киев) СК Днепр-1
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