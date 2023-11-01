Рух - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Рух - Днепр-1: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.11.23 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
Мало кто из экспертов и фанатов после прошлого сезона мог бы спрогнозировать, что после 11-ти матчей "Рух" и "Днепр-1" будут соседями по турнирной таблице. В первый день ноября во Львове подопечные Виталия Пономарева на своем поле проведут перенесенный поединок 5-го тура против команды Юрия Максимова. На данный момент днепряне расположились на 4-й позиции, а львовский коллектив - на 5-й. Разница между командами составляет лишь одно очко.
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5-й тур УПЛ сезона 2023/24
1.11.2023. Львов, "Арена Львов"
Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
"Рух" 18:00 "Днепр-1"
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