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Рух - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Видео
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Рух - Днепр-1: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 01.11.23 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Рух - Днепр-1. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Мало кто из экспертов и фанатов после прошлого сезона мог бы спрогнозировать, что после 11-ти матчей "Рух" и "Днепр-1" будут соседями по турнирной таблице. В первый день ноября во Львове подопечные Виталия Пономарева на своем поле проведут перенесенный поединок 5-го тура против команды Юрия Максимова. На данный момент днепряне расположились на 4-й позиции, а львовский коллектив - на 5-й. Разница между командами составляет лишь одно очко.

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5-й тур УПЛ сезона 2023/24

1.11.2023. Львов, "Арена Львов"

Арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)

"Рух" 18:00 "Днепр-1"

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