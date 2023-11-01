Реализация решает и решения реализации. Рух - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча

В перенесённом матче 5-го тура УПЛ "Рух" принимал "Днепр-1".

Команды выдали неплохой матч – оба соперника старались играть на атаку, но все решила реализация. Днепряне свои голы забили, а львовяне – нет.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Рух" - "Днепр-1" 0:2

Голы: Голы: Филиппов 17, Пихаленок 27