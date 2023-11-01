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Реализация решает и решения реализации. Рух - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Реализация решает и решения реализации. Рух - Днепр-1 0:2. Видео голов и обзор матча

scdnipro1.com.ua

Новина українською

В перенесённом матче 5-го тура УПЛ "Рух" принимал "Днепр-1".

Команды выдали неплохой матч – оба соперника старались играть на атаку, но все решила реализация. Днепряне свои голы забили, а львовяне – нет.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Рух" - "Днепр-1" 0:2

Голы: Голы: Филиппов 17, Пихаленок 27

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В статье: Рух (Львов) СК Днепр-1
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