Последний матч Луческу. Динамо - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча

В матче 13-го тура УПЛ "Динамо" принимало "Шахтер".

В первом тайме больше моментов было у киевлян, которые они не реализовали, а вот после перерыва лучше был уже "Шахтер", который свой гол забил.

0:1, поражение "Динамо" и отставка Луческу, о которой он объявил сразу после матча.

“Динамо” Киев – “Шахтер” 0:1

Гол: Зубков 53