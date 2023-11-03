Последний матч Луческу. Динамо - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча
Видеообзор поединка
Аліна Єрофеєва/UA-Футбол
В матче 13-го тура УПЛ "Динамо" принимало "Шахтер".
В первом тайме больше моментов было у киевлян, которые они не реализовали, а вот после перерыва лучше был уже "Шахтер", который свой гол забил.
0:1, поражение "Динамо" и отставка Луческу, о которой он объявил сразу после матча.
Гол: Зубков 53
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн