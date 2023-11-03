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Последний матч Луческу. Динамо - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча

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Видеообзор поединка

Последний матч Луческу. Динамо - Шахтер 0:1. Видео гола и обзор матча

Аліна Єрофеєва/UA-Футбол

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В матче 13-го тура УПЛ "Динамо" принимало "Шахтер".

В первом тайме больше моментов было у киевлян, которые они не реализовали, а вот после перерыва лучше был уже "Шахтер", который свой гол забил.

0:1, поражение "Динамо" и отставка Луческу, о которой он объявил сразу после матча.

“Динамо” Киев – “Шахтер” 0:1

Гол: Зубков 53

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