Уникальный шедевр: 13-летний игрок Прикарпатья забил гол с 55 метров

В чемпионате ДЮФЛУ 13-летний Святослав Верещук из СДЮСШОР "Прикарпатье" отправил мяч в ворота соперников с 55 (!) метров!

Святослав получил "круглого" после розыгрыша с центра поля и в одно касание с очень дальнего расстояния забросил его за шиворот голкиперу!