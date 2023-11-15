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Уникальный шедевр: 13-летний игрок Прикарпатья забил гол с 55 метров

Видео
Обновлено

Невероятный гол

Уникальный шедевр: 13-летний игрок Прикарпатья забил гол с 55 метров

Фото: fc.if.ua

UA-Футбол
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В чемпионате ДЮФЛУ 13-летний Святослав Верещук из СДЮСШОР "Прикарпатье" отправил мяч в ворота соперников с 55 (!) метров!

Святослав получил "круглого" после розыгрыша с центра поля и в одно касание с очень дальнего расстояния забросил его за шиворот голкиперу!

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"Прикарпатье"
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Комментарии
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Харьковчанин (Харків)
15.11.2023 в 11:27
отакої)
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Комментарии 1
Харьковчанин (Харків)
15.11.2023 в 11:27
отакої)
Ответить
0
0

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