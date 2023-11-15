Уникальный шедевр: 13-летний игрок Прикарпатья забил гол с 55 метров
Невероятный гол
Фото: fc.if.ua
В чемпионате ДЮФЛУ 13-летний Святослав Верещук из СДЮСШОР "Прикарпатье" отправил мяч в ворота соперников с 55 (!) метров!
Святослав получил "круглого" после розыгрыша с центра поля и в одно касание с очень дальнего расстояния забросил его за шиворот голкиперу!
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Харьковчанин (Харків)
15.11.2023 в 11:27
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