Историческая, хоть и товарищеская. Рух - Шахтер 3:1 Видео голов и обзор матча
Видеообзор матча
shakhtar.com
20 ноября "Рух" провел контрольный матч с "Шахтером" (3:1), одержав историческую, первую победу над «горянками» в своей истории.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Слюбик, 14, Холод, 44, Столярчук, 64 - Келси, 7.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Кадровый выбор Реброва, план нейтрализации Скуадры, нервные настроения на Апеннинах. Анонс матча Украина – Италия
- "Проститутка". Стаховский жестко высказался в адрес Спаллетти
- Минус трое. Ребров объявил заявку на решающий поединок против Италии
- Рух обыграл Шахтер в спарринге
- Звезда женского футбола восхитила фанатов прозрачным платьем на церемонии GQ. ФОТО
- Красотка дня. Дочь легенды Челси взрывает соцсети откровенными кадрами. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн