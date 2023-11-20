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Историческая, хоть и товарищеская. Рух - Шахтер 3:1 Видео голов и обзор матча

Видео

Видеообзор матча

Историческая, хоть и товарищеская. Рух - Шахтер 3:1 Видео голов и обзор матча

shakhtar.com

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20 ноября "Рух" провел контрольный матч с "Шахтером" (3:1), одержав историческую, первую победу над «горянками» в своей истории.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Рух" - "Шахтер" 3:1

Голы: Слюбик, 14, Холод, 44, Столярчук, 64 - Келси, 7.

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