Математические шансы на весну еще есть. Шахтер U-19 - Антверпен U-19 3:1. Видео голов и обзор матча

"Шахтер" U-19 в матче 5-го тура Юношеской Лиги УЕФА обыграли сверстников из "Антверпена".

"Горняки" в целом контролировали игру, хотя и потрепали своему тренеру Алексею Белику нервы, совершив ненужный привоз гола в свои ворота.

В итоге, все закончилось хорошо. "Горняки" все еще имеют математические шансы пробиться в плей-офф, но для этого "Барселона" должна сегодня обыграть "Порту", а в последнем туре на выезде "Шахтер" должен громить португальцев с разницей в 3 или 4 мяча.

"Шахтер" - "Антверпен" 3:1

Голы: Ющенко, 7, Эльмажад (автогол), 69, Савин, 83 - Вандеплас, 60