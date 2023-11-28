Математические шансы на весну еще есть. Шахтер U-19 - Антверпен U-19 3:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка Юношеской лиги УЕФА
shakhtar.com
"Шахтер" U-19 в матче 5-го тура Юношеской Лиги УЕФА обыграли сверстников из "Антверпена".
"Горняки" в целом контролировали игру, хотя и потрепали своему тренеру Алексею Белику нервы, совершив ненужный привоз гола в свои ворота.
В итоге, все закончилось хорошо. "Горняки" все еще имеют математические шансы пробиться в плей-офф, но для этого "Барселона" должна сегодня обыграть "Порту", а в последнем туре на выезде "Шахтер" должен громить португальцев с разницей в 3 или 4 мяча.
Голы: Ющенко, 7, Эльмажад (автогол), 69, Савин, 83 - Вандеплас, 60
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