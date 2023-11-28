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Шахтер - Антверпен 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Видео
Обновлено

Видеообзор поединка

Шахтер - Антверпен 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Фото: Михайло Лозовий/UA-Football

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"Шахтер" играет свой условно домашний матч 5-го тура Лиги чемпионов против "Антверпена".

"Горняки" хорошо начали – уже на 13-й минуте после навеса Зубкова с флангового штрафного Матвиенко забил свой первый гол в еврокубках.

"Шахтер" - "Антверпен" 1:0

Гол: Матвиенко (13)

Гол Матвиенко:

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Комментарии
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Mariupol_ua (Мариуполь)
28.11.2023 в 20:46
Колю с дебютным голом в Еврокубках. Ну и давайте второй
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Комментарии 1
Mariupol_ua (Мариуполь)
28.11.2023 в 20:46
Колю с дебютным голом в Еврокубках. Ну и давайте второй
Ответить
0
0

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