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Гент - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

Видео

Видеообзор поединка

Гент - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)

KAA Gent

Новина українською

"Заря" провела свой выездной матч 5-го тура Лиги Конференций против "Гента", и провела не лучшим образом.

На 20-й минуте у Фофана получился отличный диагональный удар под дальнюю штангу, перед которым Турбаевский был бессилен. 1:0.

"Гент" - "Заря" 1:0

Гол: Фофана (20)

Гол Фофана:

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