Гент - Заря 1:0. Видео гола и обзор матча (обновляется)
Видеообзор поединка
KAA Gent
"Заря" провела свой выездной матч 5-го тура
На 20-й минуте у Фофана получился отличный диагональный удар под дальнюю штангу, перед которым Турбаевский был бессилен. 1:0.
"Гент" - "Заря" 1:0
Гол: Фофана (20)
Гол Фофана:
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