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Спасенье на 90+7 минуте. Полесье - Верес 1:1. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

Спасенье на 90+7 минуте. Полесье - Верес 1:1. Видео голов и обзор матча

nkveres.com

Новина українською

В стартовом матче 16-го тура УПЛ "Полесье" в Ровно (мы не ошиблись) принимало "Верес".

Житомирская команда выглядела немного лучше и все-таки забила свой гол. "Верес" же не сдался и отыгрался на 90+7 минуте.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Полесье" - "Верес" 1:1

Голы: Крушинский 68 - Шестаков 90+7

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Верес (Ровно) Полесье (Житомир)
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