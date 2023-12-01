Спасенье на 90+7 минуте. Полесье - Верес 1:1. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
nkveres.com
В стартовом матче 16-го тура УПЛ "Полесье" в Ровно (мы не ошиблись) принимало "Верес".
Житомирская команда выглядела немного лучше и все-таки забила свой гол. "Верес" же не сдался и отыгрался на 90+7 минуте.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Крушинский 68 - Шестаков 90+7
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