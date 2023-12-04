Зимний антураж. Заря - Рух 0:0. Видеообзор поединка
Видеообзор поединка
Олександр Приходько, UA-Футбол
Календарь 16-го тура УПЛ в Ужгороде закрывал матч, в котором "Заря" принимала "Рух".
Поединок получился зимним – при минусовой температуре и закончился нулевой ничьей. О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.
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