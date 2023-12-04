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Зимний антураж. Заря - Рух 0:0. Видеообзор поединка

Видео
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Видеообзор поединка

Зимний антураж. Заря - Рух 0:0. Видеообзор поединка

Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Календарь 16-го тура УПЛ в Ужгороде закрывал матч, в котором "Заря" принимала "Рух".

Поединок получился зимним – при минусовой температуре и закончился нулевой ничьей. О том, как все происходило, смотрите в нашем видеообзоре.

"Заря" - "Рух" 0:0

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