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Карпаты представили свою новую тренировочную базу. ВИДЕО

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База расположена в селе Бартатов

Карпаты представили свою новую тренировочную базу. ВИДЕО

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Новина українською

Львовские "Карпаты" представили новую тренировочную базу, которая расположена в селе Бартатов Львовской области.

Вместимость базы – 80 человек.

Площадь земельного участка – 3,5068 гектара.

На базе есть 2 футбольных поля, размер каждого - 105х68 метров.

База оснащена СПА-зоной, массажными, раздевалками, душевыми, сауной и бассейном.

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Карпаты (Львов)
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