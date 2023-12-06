Карпаты представили свою новую тренировочную базу. ВИДЕО
База расположена в селе Бартатов
скриншот
Львовские "
Вместимость базы – 80 человек.
Площадь земельного участка – 3,5068 гектара.
На базе есть 2 футбольных поля, размер каждого - 105х68 метров.
База оснащена СПА-зоной, массажными, раздевалками, душевыми, сауной и бассейном.
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