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Зимняя перестрелка. Динамо - Металлист 1925 4:2. Видео голов и обзор матча

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Видеообзор поединка

Зимняя перестрелка. Динамо - Металлист 1925 4:2. Видео голов и обзор матча

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

UA-Футбол
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В четверг, 7 декабря, свой перенесенный матч 3-го тура УПЛ сыграли "Динамо" и "Металлист 1925".

Поединок на подмерзшем поле стадиона "Динамо" получился интересным и голевым. Киевляне вернулись к защитам в обороне, из-за чего пропустили два гола, правда сами при этом забили четыре.

"Динамо" - "Металлист 1925" 4:2

Голы: Волошин 11, 22, Ванат 34, Дячук 90 - Дмитренко 30, Ременюк 72

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