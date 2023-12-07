Зимняя перестрелка. Динамо - Металлист 1925 4:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
В четверг, 7 декабря, свой перенесенный матч 3-го тура УПЛ сыграли "Динамо" и "Металлист 1925".
Поединок на подмерзшем поле стадиона "Динамо" получился интересным и голевым. Киевляне вернулись к защитам в обороне, из-за чего пропустили два гола, правда сами при этом забили четыре.
Голы: Волошин 11, 22, Ванат 34, Дячук 90 - Дмитренко 30, Ременюк 72
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