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Плюс странное судейство Монзуль. Шахтер - Верес 2:0. Видео голов и обзор матча

Видео
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Видеообзор поединка

Плюс странное судейство Монзуль. Шахтер - Верес 2:0. Видео голов и обзор матча

instagram.com/veres.club

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В 17-м туре УПЛ "Шахтер" принимал "Верес".

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"Горняки" были сильнее и закономерно победили, но в поединке не обошлось без скандальных решений судейской бригады, которую возглавляла Екатерина Монзуль.

О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.

"Шахтер" - "Верес" 2:0

Голы: Жулио Сезар 14 (автогол), Зубков 69

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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