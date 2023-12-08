Плюс странное судейство Монзуль. Шахтер - Верес 2:0. Видео голов и обзор матча
Видеообзор поединка
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В 17-м туре УПЛ "Шахтер" принимал "Верес".
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"Горняки" были сильнее и закономерно победили, но в поединке не обошлось без скандальных решений судейской бригады, которую возглавляла Екатерина Монзуль.
О том, как это было, смотрите в нашем видеообзоре.
Голы: Жулио Сезар 14 (автогол), Зубков 69
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Источник:UA-Футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
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